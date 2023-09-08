القاهرة - هالة عمران



أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم تشغيل الجزء الثاني 3B من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو أكتوبر المقبل، بطول 6.6 كم، وتشتمل على 1 محطة نفقية (السودان) + 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري) + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).



وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه تم بدء اختبارات التشغيل التجريبي لهذا الجزء في 15/5/2023 ومخطط التشغيل في أكتوبر 2023، وأن هذه المرحلة ستخفف الازدحام بشكل كبير في المناطق التي تخدمها خاصة أنها تربط مع الطريق الدائري وهو محور مروري مهم.



والخط الثالث لمترو الأنفاق أحد خطوط مترو القاهرة المهمة لربطه الخطين الأول والثاني مع القطار الكهربائي الخفيف، الذي يتم إنشاؤه على عدة مراحل، وعند اكتمال تنفيذه سيمتد الخط من محطة عدلي منصور بمدينة السلام حتى محطة الكيت كات بمحافظة الجيزة ثم يتفرع بعدها إلى مسارين، الأول للطريق الدائري، والثاني لجامعة القاهرة.