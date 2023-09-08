المختلط الثقة



راوٍ ثقة ولكنه اختلط في اخرياته.. فهل ترد رواياته كلها خصوصا اذا تميز الراوون عنه قبل وبعد اختلاطه؟



٭ الحمد لله أما بعد، فالثقة إذا اختلط فإن أهل العلم يقسمون روايته إلى ثلاثة أقسام: الأول: من حدث عنه قبل الاختلاط وهذه الرواية مقبولة. الثاني: من حدث عنه بعد الاختلاط فهذه يتوقف في قبولها. الثالث: من لم يتميز هل روى عنه قبل الاختلاط او بعده، وكذلك من روي عنه قبل وبعد الاختلاط ولم نستطع التمييز بينهما، فهاتان يتوقف في قبولهما أيضا. والله أعلم.



الطلقة الواحدة



إذا طلق الرجل الطلقة الأولى، ثم أراد إرجاع زوجته.. فكيف له ذلك، وما الأمور التي يترتب عليها؟ جزاكم الله خيرا.



٭ يكفيه فقط أن يخبرها أنه أرجعها، ويستحب أن يشهد على ذلك.



الحلف بالله



أنا في بعض الأمور أحلف بالله كذبا بأنني فعلت كذا وأنا لم أفعل، والعكس بأنني لم أفعل الشيء وأحلف بأنني فعلته، فما يتوجب علي من توبة وكفارة؟



٭ هذه يمين غموس، وهي كبيرة من الكبائر، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا تعد إلى هذا الفعل.



الصلاة بالقرب من قبر



أنا أدرس في مدرسة إسلامية ويوجد في الساحة للمدرسة قبر، هل تجوز لنا الصلاة فيها؟ مع اننا نصلي في الدور المخصص للصلاة.



٭ نعم يجوز فهذا ليس بمسجد.



صبغ اللحية



هل يجوز صبغ اللحية بالصبغ الأسود وحتى لو كان حناء أسود؟ وهل يجوز صبغ اللحية بالصباغ الأسود دون قصد أو مصلحة؟



٭ لا تــوجد حنـــاء ســـوداء، أما غـــير الحناء فالأصل ان يبتعد المسلم عن الصبغ بالسواد.