علمي طفلك أن يقول (لا) للأمور الضارة به وأن يكون صاحب قرار

إذا ظهرت أي علامة من علامات الخطر على طفلك اطلب المساعدة فوراً

اطّلاع الأبناء على تجربة المدمنين التائبين بـ«بشائر الخير» وسماع تجربتهم المريرة

من الضروري ان يدرك الأبوان أن الوقاية خير من العلاج وأن وجود الأسرة داخل حياة أطفالها مبكرا ومتابعتهم اكبر ضمان لمنع ابنائهم من الوقوع في براثن المخدرات، حول كيفية حماية الاطفال من آفة المخدرات يحدد لنا رئيس جمعية بشائر الخير الشيخ د.عبدالحميد البلالي عدة خطوات ونصائح من خلال هذا الحوار:



هل من الضروري أن نعلم أطفالنا خطورة المخدرات؟ وفي أي سن؟



٭ قد يتساءل البعض عما إذا كان سن الأطفال الصغار يتناسب مع المعلومات التي نضخها إليهم بخصوص المخدرات أو أن ذلك سيسبب لهم التشويش وتفتيح أعينهم على أمور ليسوا بحاجة إلى سماعها في مثل هذه السن المبكرة، والحقيقة ان مثل هذا النوع من التفكير يحرم الاطفال من سماع الحقيقة وتنبيههم مبكرا لخطورة المواد التي قد تصادفهم في الحياة او تعرض لهم من تجار المخدرات، فنحن الآن في عصر وسائل التواصل المتعددة ولم تعد المعلومة حكرا على الوالدين والمدرسة بل اصبح تناولها على مستويات متعددة ومن السهولة بمكان لتصبح بمتناول الطفل في اي لحظة ولنبدأ معهم في أول سنة لالتحاقهم بالمدرسة وعلى أولياء الأمور المسارعة بالوقاية وإعطاء الصورة الحقيقية لأطفالنا قبل فوات الأوان، فالدراسات الوطنية في الولايات المتحدة أظهرت أن متوسط معدل السن التي يتم فيها تعاطي الأطفال للمواد الكحولية هو الحادية عشرة، والماريغوانا في سن الثانية عشرة، وأن كثيرا من الاطفال يبدون اهتماما بهذه المواد ويتساءلون عنها في سن قبل هذه السن بكثير.



وكيف ينجح الوالدان في وقاية أطفالهما من هذه الآفة؟



٭ هناك عدة خطوات لحماية ابنائنا من هذه الآفة، فلابد من الاهتمام البالغ والإصغاء بانتباه، حيث تظهر الكثير من الاستطلاعات والدراسات العلمية ان الاطفال الذين يصغون اليهم ويستمعون الى مشاعرهم واهتماماتهم ويشعرون بالارتياح في الحديث اليهم هم اكثر الاطفال بعدا عن استخدام المخدرات.



وما هي الخطوة الثانية؟



٭ أن نعلم الطفل بأن يقول (لا) ولا يمكن قولها إلا اذا تعلم كيف يعتز برأيه الشخصي وهذا لا يمكن ان يحدث ما لم يقم الوالدان بتعليم طفلهما هذا الأمر، وتشجيعه لقول (لا) للأمور الضارة به اذا ما عرضت عليه من قبل زملائه في المدرسة أو الحي الذي يسكنه مع مراعاة ألا يكون منعزلا أو غير اجتماعي، وعلى سبيل المثال تقول له اذا عرض عليك بعض الزملاء صورا عارية وانت تعلم بأن النظر الى الصور العارية حرام فلابد الا تخجل من قولك لا، وكذلك الحال اذا دعاك اصدقاؤك في المدرسة لمشاغبة المعلم وقد تعلمت في البيت احترام المعلم والعلماء لابد ان تتجرأ برفضك لهذا السلوك وتقول (لا) بأسلوب لبق لا تخسر فيه الآخرين.



وكيف ندرب الطفل على حرمة الاختيار السليم؟



٭ لابد من تعليم الأطفال صناعة القرار لأنها من أهم الأمور التي تقي اطفالنا الكثير من المزالق، والكثير من الوالدين لا يفطنون لأهمية هذا الأمر، حيث ينتهجون معهم أسلوبا ديكتاتوريا يصادرون به آراءهم وقراراتهم واختياراتهم ولا يتركون لأطفالهم اي مساحة للاختيار فهم الذين يختارون نوع الحلوى ونوعية وألوان الملابس وأماكن الترفيه وحتى جدولهم الشخصي، وهذا من شأنه ان يميت خاصية الاختيار ويصبح بعد فترة ألعوبة بأيدي الآخرين، كما يكون الطفل تابعا لغيره من الأطفال اصحاب الشخصية القوية يفعل كل ما يريدون منه.



كيف نوصل للطفل المعلومة عن المخدرات بطريقة غير مباشرة؟



٭ إن أهم واجب يقوم به الوالدان هو قضية التعليم للأبناء وتزويدهم بكم من المعلومات التي تناسب سنهم، وضرب مثالا على ذلك بقوله: يمكن للآباء والأمهات أن يقولوا لأبنائهم «يجب علينا المحافظة على اجسامنا، ولذلك فنحن نقوم بتنظيف أسناننا بالفرشاة ولكن علينا أيضا ألا نقوم بأي شيء يؤذي اجسامنا ويعرضها للأمراض مثل التدخين واخذ الدواء عندما لا نكون مرضى»، كما يمكنك عندما تشاهد التلفزيون مع طفلك وترد كلمة المخدرات أو أي مسلسل فيه هذه المصطلحات ان نستغل الفرصة بطرح سؤال عليه «هل تعرف يا بني ما معنى كلمة مخدرات او حبوب هلوسة؟»، وعندما تستمع إلى اجابته بادر بتعديل المفهوم وتزويده بمعلومات تقيه شر هذه الآفات.



وما الوسائل الأخرى التي يجب اتباعها لحماية الأبناء من المخدرات؟



٭ لابد للوالدين أن يكوّنا معا موقفا عائليا محددا تجاه قضية المخدرات، ومن المناسب ان تقول لطفلك نحن لا نسمح باستعمال اي نوع من انواع المخدرات، وان هذا الأمر لا يحبه الله، والذي يستعمل هذه الأمور يعاقبه الله ويدخله النار، ولابد من توضيح سبب المنع وهو المحبة للأطفال والحرص عليهم، فتقول نحن لم نمنع من هذه الامور الا بسبب حبنا لكم، ولأن الله لا يحرم شيئا الا بسبب حبه لعباده، وانه لا يريد لهم الا الخير، والأطفال يتأثرون بالأفعال اكثر من تأثرهم بالأقوال، ولذلك فلابد للوالدين ان يكونا مثالا وقدوة مع الأفعال حتى تتطابق الاقوال مع الافعال، فالآباء الذين ينهون أبناءهم عن التدخين وهم يدخنون لا يتوقعون أبدا أن يتأثر الأطفال بمثل هذا النهي.



وكيف يعزز الآباء ثقة الأبناء بأنفسهم؟



٭ ثبت أن الاطفال الذين يملكون مشاعر جيدة عن انفسهم أقل عرضة من غيرهم لاستعمال المواد المخدرة لتعويض ذلك النقص في مشاعرهم، ويمكن للآباء أن يقوموا بأشياء كثيرة لتعزيز هذه الثقة، ومن هذه الأشياء الثناء على الأطفال عندما ينجزون أشياء جميلة أو يقولون أمورا رائعة، كما يجب ان نركز على الفعل لا الفاعل وذلك عندما يقع طفلك في خطأ حتى لا تسهم في اضعاف شخصيته، وأوكل إليه القيام بمهام يمكنه القيام بها، فإن قيام الطفل ببعض التكاليف يترك في نفسه مشاعر جيدة نحو نفسه، واقض وقتا مع كل طفل من اطفالك على اقل تقدير خمس عشرة دقيقة لكل واحد منهم وذلك للتحدث معه او اللعب معا او التسوق معه او مرافقته في مشوار له، وقل له انك تحبه قولا وعملا، فلا توجد كلمة احب الى الاطفال من كلمة «أنا أحبك»، وقبله وضمه وشمه ولاعبه كل يوم، فهي رسالة الحب التي يحتاجها كل طفل لتعزيز الثقة بنفسه، كما ان المعلومات والدروس عن خطورة المخدرات من الأهمية بمكان، فما يجعلها تستحق ان تكرر بشكل دائم وان يتحمل الاسئلة الكثيرة التي تأتي من ابنائك بهذا الخصوص، فالأطفال اكثر حنكة وثقافة في هذه الأيام ولكي تربيهم على الوعي بمخاطر المخدرات لابد ان تثقف نفسك أولا، وفي كثير من الاحيان يمكنك أن تتعلم معهم هذه الأمور.



ما سبل زيادة الوعي لدى الأطفال للتعريف بمخاطر المخدرات؟



٭ يجب أن ينظم الوالدان زيارة لبعض الجمعيات المتخصصة في معالجة ومكافحة المخدرات، مثل جمعية بشائر الخير، لما لذلك من اثر كبير في ترسيخ معنى ومفهوم خطورة المخدرات، حيث يلتقي الأبوان هناك ببعض المدمنين التائبين ليطلعاهما على تجربتهم المريرة والخسائر التي خسروها في مشوار المخدرات وأسباب ادمانهم، كما يشاهدون المعرض الدائم للتوعية بمخاطر المخدرات، كما يجب ان تكلف المدرسة او الوالدان لأطفالهما بالقيام ببعض البحوث او اللقاءات مع المتخصصين في قضية المخدرات، فلذلك اثر كبير في تأكيد معان تحتاج لغرسها في نفوس اطفالنا، كما يجب الحذر عند ظهور اي علامة من علامات الخطر التي تظهر على الطفل وعدم التهاون بها ابدا وضرورة طلب المساعدة فورا من الجهات الرسمية أو الأهلية قبل فوات الأوان.