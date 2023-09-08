عنِ عبدالله ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وأنّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّب الزَّانِي، والنَّفْس بِالنَّفْسِ، والتَّارِك لِدِينِهِ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَة.



في هذا الحديث فوائد منها: أخراجه البخاري (6878)، ومسلم (1676).



1- عظم حرمة دم المسلم، وانه لا يحل إلا في خصال معدودة فيها اعتداء على شيء من الضرورات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض.



2 - عصمة دم المسلم إلا المرتد عن الإسلام، والقاتل العمد العدوان. والزاني المحصن.