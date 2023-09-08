نفض عـمر رضي الله عنه غبــار الــنوم عن كـــاهله، وراح يتفقد الرعية، فإذا بـــامرأة تحمل على ظهرها قربة، تخـــترق الظلام بأقدام حافية.



سألها عمر رضي الله عنه عن شأنها: فأخبرته أنها صاحبة عيال وليس عندها خادم، فتخرج بالليل تسقيهم الماء، وتكره أن تخرج بالنهار خـــوفا عليهم.



فرقّ عمر رضي الله عنه لحالها، وحمل عنها القربة حتى بلغ منزلها.



ثـــم قال: اغْدى على عمر غدوة يأمر لك بخادم، فقال: لا أصل إليه. قال: إنك ستجدينه إن شاء الله. فغدت عليه فإذا هي به، فعرفته، فولت هاربة، فأمر لها بخادم ونفقة، وأرسلها في إثرها.