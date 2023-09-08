أعلنت البلدية أن إجمالي البلاغات التي تلقتها عن طريق الخط المباشر (139) وواتساب البلدية (24727732) كان 735 بلاغا في جميع المحافظات، وذلك من خلال إحصائية صادرة عن قسم طوارئ بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة خلال شهر اغسطس.

ولفتت الى ان البلاغات تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعوق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة وقوارب، فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات، مبينة ان 158 شكوى كانت حصيلة البلاغات في الأحمدي، إلى جانب 115 شكوى بمحافظة الجهراء، بالإضافة الى 143 شكوى في مبارك الكبير، وكان عددها في الفروانية 120 فيما كان عددها 97 شكوى في حولي فضلا عن 102 في العاصمة.

وأشارت إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط المباشر 139 من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات تتم متابعتها من قبل موظفي الخط بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.

وذكرت ان موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقاة، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.