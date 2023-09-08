قالت وزارة التجارة والصناعة إنها أغلقت أحد الأسواق المركزية في منطقة الفروانية ارتكب مخالفات تتعلق بالتلاعب بأسعار الأدوات المدرسية والبيع بأعلى من السعر المعلن. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن فريق الرقابة التجارية قام بضبط المخالفات خلال قيامهم بجولة تفتيشية في منطقة الفروانية، مشيرة إلى أنه جار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف. وشددت على أنها ستقوم بتكثيف الجولات التفتيشية، وذلك استكمالا وتنفيذا لتعليمات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.



وأكدت «التجارة» أن أبوابها مفتوحة للمستهلكين في حال وجود أي شكاوى بخصوص اختلاف الأسعار والزيادات غير الحقيقية، وذلك عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات الست وأنه بإمكانهم التواصل المباشر عن طريق تطبيق «سهل»، موضحة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى.