في إطار تعزيز وتطوير التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، تواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري في شركة المشروعات السياحية، لإطلاع موظفي الشركة على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها البنك لجميع شرائح العملاء.



وحظي جناح البنك في مقر شركة المشروعات السياحية بالنجاح، حيث توافد موظفو الشركة على الجناح وقام فريق المبيعات المباشرة بتعريف موظفي الشركة بعرض تحويل الراتب الذي يوفر للموظفين مزايا متعددة وهدية نقدية تصل لغاية 2.000 دينار كويتي وبطاقات ائتمانية وغيرها من خدمات الدفع غير التلامسية، بالإضافة إلى العديد من الحسابات والبطاقة مسبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي تلبي احتياجات شرائح العملاء كافة.



كما حرص فريق المبيعات المباشرة على توعية موظفي الشركة بأهمية توخي الحذر وعدم الإفصاح عن معلوماتهم المصرفية لأي شخص في إطار مكافحة عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها عملاء البنوك وتجاوبا مع حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت لتثقيف عملاء البنوك بالعمليات المصرفية مع أهمية حماية معلوماتهم وبياناتهم المصرفية.



ويحرص البنك التجاري دائما على عرض منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية التي تناسب جميع شرائح المجتمع في مثل هذه الفعاليات، فضلا عن إطلاع جمهور العملاء على الخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام.