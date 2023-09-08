أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لتسمية الكويت «مركزا إنسانيا عالميا». وقال الشايع: بمشاعر تفيض فخرا واعتزازا يشرفني أن أرفع أبلغ آيات التهاني بهذه المناسبة، حيث جاء هذا التكريم الأممي للكويت، تقديرا لجهود القيادة الحكيمة في مجال العمل الخيري والإنساني. وأضاف: نغتنم هذه المناسبة العزيزة لنرفع معهم جميعا أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يكلأ صاحب السمو الأمير بحفظه ورعايته ويديم على سموه رداء الصحة والعافية، ويمد سموه بعونه وقوته لتحقيق نهضة عصرية شاملة بجميع مناحي الحياة بالمزيد من الأمن والرفعة والعلياء لأهل الكويت الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة.