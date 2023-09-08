وجّه النائب حمد العليان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، وقال في مقدمة السؤال إن تعثر الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة على نفقة الدولة في الداخل أو الخارج، تحول إلى ما يشبه الظاهرة الخطيرة التي تشوه مستوى خريجي نظام التعليم في الكويت، مما يسيء إلى سمعة التعليم الكويتي في الداخل والخارج، الأمر الذي يحتم على كل مخلص لهذا البلد أن يقرع أجراس الخطر بحثا عن حلول جوهرية لهذه المشكلة التي تؤرق الأسر الكويتية، فضلا عن تسببها في إهدار مبالغ كبيرة من المال العام تنفق على الطلاب الكويتيين المتعثرين في بعثاتهم الداخلية أو الخارجية.



وتؤكد الإحصائيات المتداولة في وسائل الإعلام المحلية زيادة معدلات التعثر الدراسي بين الطلاب والدارسين الكويتيين في البعثات الخارجية والداخلية، وأن عدد المتعثرين دراسيا من طلبة البعثات الكويتيين يزداد عاما بعد عام، بين فصل وتجميد بعثة وانقطاع عن الدراسة أو إيقاف بعثة أو انسحاب، مما يؤدي إلى زيادة قيمة المديونية المترتبة على الطلبة المتعثرين، نظرا لأن القوانين والنظم واللوائح المعمول بها تحتم على المتعثرين إرجاع ما أنفقته الوزارة عليهم على مدى الشهور أو السنوات التي قضوها في بلدان الابتعاث، كونهم لم يستكملوا دراستهم حتى التخرج، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على مستقبل المجتمع الكويتي وعرقلة مساهمة أبنائه في بناء وطنهم وتهديد مصالح البلاد.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بعدد الطلبة الكويتيين خريجي الثانوية العامة المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التعليم العالي خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بيان نوع التخصص الدراسي للطالب ومقر بعثته.



2- كشف بعدد الطلبة الكويتيين خريجي الثانوية العامة المبتعثين للدراسة داخل الكويت على نفقة وزارة التعليم العالي خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، مع بيان الجامعات الخاصة التي التحقوا بها في الكويت، والتخصص الدراسي للطالب.



3- كشف بعدد الطلبة المتعثرين في مواصلة دراستهم في البعثات الخارجية كل حسب نظام شهادته الثانوية سواء كان نظاما حكوميا عاما أو نظاما بريطانيا أو نظاما أميركيا أو غيره، عن آخر 5 سنوات دراسية، على أن يتضمن الكشف بيان المناطق التعليمية لطلبة التعليم العام المتعثرين، وأسماء المدارس الخاصة للطلبة المتعثرين.



4- كشف بعدد الطلبة الكويتيين المتعثرين في مواصلة دراستهم في البعثات الداخلية عن آخر 5 سنوات دراسية، على أن يتضمن الكشف بيان المناطق التعليمية لطلبة التعليم العام المتعثرين، وأسماء المدارس الخاصة للطلبة المتعثرين.



5- ما القيمة الإجمالية للمبالغ التي أنفقتها وزارة التعليم العالي على الطلبة الكويتيين المبتعثين المتعثرين في الخارج خلال السنوات الـ 5 الماضية؟



6- ما القيمة الإجمالية للمبالغ التي أنفقتها وزارة التعليم العالي على الطلبة الكويتيين المبتعثين المتعثرين في الداخل خلال السنوات الـ 5 الماضية؟



7- هل لدى وزارة التعليم العالي لجان تنظر شكاوى والتماسات المبتعثين المتعثرين؟ وما عدد من رفضت أو وافقت الوزارة على إعفائهم من سداد ما عليهم من مستحقات للوزارة خلال السنوات الـ 5 الماضية؟ وما أسباب ذلك؟



8- كم عدد الطلبة الكويتيين المستمرين حاليا في بعثاتهم الدراسية في الداخل؟ وما حجم ما تتكلفه الدولة للإنفاق على دراستهم؟



9- كم عدد الطلبة الكويتيين المستمرين حاليا في بعثاتهم الدراسية في الخارج؟ وما حجم ما تتكلفه الدولة للإنفاق على دراستهم؟



10- ما الدور الذي تقوم به وزارة التعليم العالي لمواجهة ظاهرة تعثر الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في الداخل والخارج؟ وهل أعدت الوزارة دراسات أو تقارير تضمنت تحليل أسباب الظاهرة وتقديم مقترحات لمعالجتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسات والتقارير، وإذا كانت الإجابة النفي يرجى بيان أسباب عدم قيام الوزارة بدراسة تلك المشكلة وتقديم حلول لها.