دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية مكتبها الجديد للمبيعات والكائن في مجمع العاصمة، حيث يستقبل المكتب عملاءه من الأحد إلى الخميس خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهرا حتى 7:30 مساء والجمعة والسبت خلال الفترة من 1:30 ظهرا حتى 8:30 مساء والذي من المتوقع أن يقدم الخدمات لأكثر من 100 عميل في اليوم، كما سيتبعه افتتاح مكتب مبيعات الشركة في مجمع الكوت، كذلك ستسعى الشركة لافتتاح فرع في منطقة الجهراء قريبا.



وعلى هامش افتتاح المكتب الجديد، نظمت الخطوط الجوية الكويتية، مبادرة يوم العميل وهي المبادرة التطويرية التي ابتكرتها بهدف التعرف على احتياجات عملائها عن قرب، بمشاركة الإدارة التنفيذية وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي.



وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية افتتاح مكتبها الجديد للمبيعات في مجمع العاصمة والذي يشهد تردد العديد من الزوار يوميا، حيث يأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن خطط الشركة للتوسع في خدمة عملائها الأعزاء، ولتسهيل إنهاء إجراءات حجز تذاكر السفر لهم حتى تكون قريبة منهم، كما أن افتتاح المكتب أيضا سيختصر المسافة على العملاء ويخفف الضغط عن مكاتب مبيعات الشركة المختلفة في أنحاء البلاد».



من جانبه، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق خالد البستان: «إن مكتب مبيعات مجمع العاصمة سيوفر عددا من الخدمات منها إصدار تذاكر السفر وإجراء الحجوزات وتعديلها، بالإضافة إلى حجز المقاعد من داخل وخارج الكويت وتلقي الاستفسارات والملاحظات من العملاء الكرام واستفسارات أعضاء نادي الواحة، لافتا إلى أن المكتب سيوفر الحجوزات أيضا للتذاكر الحكومية والتي تشمل إصدار تذاكر للجهات الرسمية والطلبة والمتقاعدين، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التذاكر لمتلقي العلاج بالخارج ماعدا مرضى الأكسجين والسرير الطبي».