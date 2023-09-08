البنك يسعى إلى تكريس موقعه الريادي بالسوق المحلي من خلال شبكته المصرفية الأكبر بالبلاد

الخدمات المقدمة بالفروع تتكامل مع القنوات الإلكترونية ليحصل العملاء على تجربة شاملة



يحرص بنك الكويت الوطني دائما على أن يكون بالقرب من عملائه في جميع أرجاء البلاد وخارجها على مدار الساعة من أجل تلبية احتياجاتهم وتقديم أعلى مستويات الخدمة المميزة بكل سرعة وسهولة، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن افتتاح فرعه الجديد في ذا وير هاوس مول بمنطقة الصباحية.



ويحرص البنك دائما على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال تقديم خدمات متميزة ومتطورة تمنحهم تجربة مصرفية استثنائية وشاملة في جميع مناطق الكويت، ويعمل على تكريس موقعه الريادي في السوق المحلي من خلال شبكته المصرفية الأكبر على مستوى الكويت من حيث عدد الفروع ونطاق انتشارها.



وترتكز استراتيجية الوطني في افتتاح الفروع الجديدة على أن يكون الأقرب لعملائه بحيث تتكامل ما تقدمه تلك الفروع من خدمات مع القنوات الإلكترونية للبنك بما يضمن حصول العملاء على تجربة مصرفية شاملة.



ويهدف جميع ما يقدمه الوطني من خدمات ومنتجات مصرفية وحلول دفع إلى تلبية احتياجات العملاء والاعتماد في ذلك على التواصل المستمر مع جميع الشرائح للتعرف على احتياجاتهم بالتفصيل من خلال قنوات البنك الإلكترونية المتعددة وأساليب التحليل المتطورة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ومن ثم العمل على تلبية تلك الاحتياجات لضمان حصولهم على تجربة مصرفية فريدة من نوعها.



ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار مجموعة بنك الكويت الوطني من خلال 72 فرعا على مستوى الكويت، بالإضافة إلى ما يتميز به بنك الكويت الوطني بأضخم شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت، بنحو 450 جهاز سحب وإيداع نقدي داخل الفروع وخارجها.



يذكر أن فروع بنك الكويت الوطني الجديدة تضاهي المستويات العالمية، وتعكس التغييرات الهائلة التي يدخلها البنك على الفروع التقليدية، بداية من التصميم والخدمات التفاعلية والحلول المصرفية المتطورة التي يقدمها الفرع، والتي تتماشى مع التطورات المصرفية المتسارعة، كما تعكس التغيرات الموجودة بالفروع الجديدة تطلعات العملاء الذين يتواصل معهم البنك ويقف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويحرص على أن يلمسوها أثناء زيارتهم.