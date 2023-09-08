شريف حمدي



استمر نشاط الأسهم المتوسطة والصغيرة المدرجة بالسوق الرئيسي للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تراجع الإقبال على الأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول الذي شهد تراجعا لافتا في نهاية أغسطس الماضي جراء عمليات تصريف بهدف جني الأرباح بعد الارتفاعات السعرية التي شهدتها هذه النوعية من الأسهم قبل وأثناء الكشف عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي.



وبانتهــاء تعامـــلات الأسبوع، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة محدودة بلغت 0.05%، إذ أضافت القيمة 23 مليون دينار بنهاية التعاملات، ليصل الإجمالي إلى 41.418 مليار دينار ارتفاعا من 41.395 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 9% بمحصلة أسبوعية 180 مليون دينار بمتوسط يومي 36 مليون دينار، مقابل 165 مليون دينار في الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 33 مليون دينار.



ويعد هذا الارتفاع مبشرا بعودة ضخ السيولة المحلية بسوق الأسهم الكويتي، علما أن هذا الارتفاع جاء رغم ضخ تدفقات أجنبية بالسوق في جلسة ختام الأسبوع الماضي جراء مراجعة دورية لـ MSCI، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 13%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 778 مليون سهم مقابل 690 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء المؤشرات، وذـــلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% محققا 4 نقاط خسائر ليصل إلى 7691 نقطة تراجعا من 7695 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.5% بمكاسب 27 نقطة ليصل إلى 5719 نقطة ارتفاعا من 5692 نقطة.



٭ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% بنهاية الأسبوع بمكاسب 4 نقاط ليصل إلى 7009 نقاط من 7005 نقاط.



ملكيات الأجانب



في سياق آخر، انخفضت قيمة الأجانب على أسهم السوق الأول خلال تعاملات الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري إلى 5.04 مليارات دينار، وذلك من 5.1 مليارات دينار الأسبوع الماضي بنسبة 1.1%، بسبب تراجع القيمة السعرية لعدد من الأسهم جراء عمليات البيع.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في اسهم السوق الأول بتاريخ 6 الجاري، اتسمت تعاملات الأجانب بالاستقرار خلال الأسبوع، إذ حافظ الأجانب على النسب ذاتها في أسهم 13 شركة، فيما تم رفعها في اسهم 8 شركات هي: أعيان وأرزان وبرقان والمباني وأجيليتي والجزيرة وجي إف إتش اضافة إلى الغانم، في المقابل تم خفض نسب الملكيات في أسهم 10 شركات.