محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن شركة «آلايد ماركت ريسيرتش» أن قيمة سوق صناعة عزل الأنابيب بلغت 9.1 مليارات دولار في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.8 مليار دولار بحلول 2032، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7% بالفترة من 2023 إلى 2032.



ويقسم تقرير سوق عزل الأنابيب من عدة جوانب، منها حسب المواد المستخدمة في العزل (الألياف الزجاجية، الصوف الصخري، السيليكات، البولي يوريثين، الرغاوي المطاطية، أخرى)، والتطبيقات والاستخدام كالبناء والتشييد، النفط والغاز، النقل، الصناعة العامة وغيرها، ومن حيث تحليل الفرص العالمية وتوقعات الصناعة.



وتتضمن عملية عزل الأنابيب إضافة مادة على الأنابيب لتقليل انتقال الحرارة إلى محتوياتها ومنع التكثف حولها، وحمايتها من التجمد، كما أن عزل الأنابيب هو عملية تغليف الأنابيب بمادة عازلة لإنشاء حاجز وقائي يحافظ على درجة الحرارة المطلوبة للسائل المتدفق عبر الأنابيب.



ويوفر العزل العديد من الفوائد مثل تحسين أداء النظام وخفض التكلفة والحفاظ على الطاقة. ومن خلال الحد من انتقال الحرارة، يقلص العزل فقدان الطاقة ويقلل من النفقات المرتبطة بالتدفئة والتبريد. كما أنه يمنع التكثف على الأنابيب الباردة، والذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل نمو العفن، والتآكل، وتلف الرطوبة.



وأضاف التقرير ان زيادة الوعي البيئي واللوائح الصارمة بشأن انبعاثات الكربون تدفع الصناعات والبنية التحتية إلى اعتماد تدابير موفرة للطاقة مثل عزل الأنابيب لتقليل انبعاثات الكربون. ومع ذلك، يعتمد سوق عزل الأنابيب بشكل كبير على المواد الخام المستخدمة في العزل كالرغاوي أو الصوف المعدني أو الألياف الزجاجية.



وعلى العكس من ذلك، فقد استمرت القطاعات الصناعية كالنفط والغاز، والمواد الكيماوية، وصناعات تجهيز الأغذية في التوسع على مستوى العالم، وأصبحت حاجة هذه الصناعات تتزايد يوما بعد يوم الى عزل فعال للأنابيب للحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة لمختلف العمليات، مما يخلق فرصا للمصنعين والموردين على حد سواء.



وقال التقرير إن قطاع الصوف الصخري سيحافظ على مكانته القيادية طوال فترة التوقعات، حيث استحوذ في عام 2022 - من حيث المادة المستخدمة في العزل - على ما يقرب من ثلث السوق العالمية ومن المتوقع أن يحافظ على حصته المهيمنة هذه وهي الأعلى من حيث الإيرادات حتى عام 2032.



ويتميز العزل بالصوف الصخري بمتانته العالية ومقاومته للعوامل الجوية والرطوبة، مما يضمن الأداء والموثوقية على المدى الطويل. وقد يتحمل الظروف البيئية القاسية، بما فيها الرطوبة والتعرض للمواد الكيميائية، دون المساس بخصائصه العازلة. وتقلل هذه المتانة من تكاليف الصيانة وتطيل عمر الأنابيب المعزولة.



وعلى الرغم من ذلك، قال التقرير إنه من المتوقع أن ينمو استخدام البولي يوريثين كعازل بأعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.22% خلال فترة الدراسة بين 2023 و2032. إن استخدام البولي يوريثين في سوق عزل الأنابيب يستمد الزخم من مجموعة من العوامل الرئيسية التي تساهم في تزايد شعبيته واستمرار اعتماده. ومن هذه العوامل القوة الميكانيكية الاستثنائية ومتانة مادة البولي يوريثين.



وبناء على التطبيقات، قال التقرير إن المباني والإنشاءات استحوذت على أعلى حصة سوقية من حيث الإيرادات في عام 2022 متمثلة في أكثر من ربع السوق العالمية، ومن المتوقع أن تحافظ على حصتها المهيمنة من حيث الإيرادات في عام 2032.



ويؤدي الوعي المتزايد بالتأثير البيئي والحاجة إلى ممارسات البناء المستدامة إلى تفضيل المواد العازلة للأنابيب التي توفر أداء حراريا عاليا والمصنوعة من موارد معاد تدويرها أو متجددة بشكل متزايد. ويتوافق استخدام حلول عزل الأنابيب المستدامة مع شهادات المباني الخضراء ويساعد في تحقيق أهداف البناء المستدام.



ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو القطاع الصناعي العام بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.09% في الفترة من 2023 إلى 2032. وقد تم اعتماد أنظمة الطاقة في المناطق في جميع أنحاء العالم كحل فعال لربط التخزين الحراري ومصادر الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة والحرارة المهدرة والمضخات الحرارية. وبالتالي ضمان التدفئة والتبريد المستدامين.



ومن حيث التوزيع الإقليمي وحسب المناطق فقد استحوذت منطقة آسيا والباسيفيك على أعلى حصة سوقية من حيث الإيرادات في عام 2022، لتستأثر بأكثر من ثلث حصة السوق العالمية، وقد تستمر في هذا التفوق حتى عام 2032، وستسجل المنطقة أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.04% من عام 2023 إلى عام 2032.



وقد أدى التحول الحضري والتصنيع السريع في دول مثل الصين والهند واليابان إلى زيادة أنشطة البناء وتطوير البنية التحتية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على عزل الأنابيب في مختلف القطاعات بما في ذلك السكنية والتجارية والصناعية.