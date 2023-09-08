بيروت ـ منصور شعبان



ناشدت «رابطة النواب السابقين» المجتمع الدولي «وقف المؤامرة على لبنان والعمل لتغيير الديموغرافيا»، وتساءلت عن «غياب المسؤولين عن كل الأمور الأساسية واتباع المسايرات». وقالت الرابطة وأبرز أعضاؤها: طلال المرعبي، خليل الهراوي، د.عمار حوري، ناصر نصرالله، واللواء انطوان سعد، إن «لبنان لم يعد يحتمل سياسات كهذه، ولا بد من اعتماد قرارات حاسمة تضع حدا لهذه الفوضى، فأين مراقبة الحدود؟ وأين تسكير المعابر غير الشرعية؟ وأين منع التهريب، والأسماء كلها معروفة والأشخاص معروفون».



وأضافت «ما يحصل هو خيانة بحق الشعب اللبناني، ولماذا على اللبناني ان يدفع ضريبة الآخرين؟ وأين تقديمات الدولة لقاء هذه الفواتير الضخمة في الكهرباء والهاتف والرسوم والضرائب؟ أين الكهرباء التي وعدنا بها؟ فكفى الوزير تمثيلا وخداعا، ولماذا لا يتحرك القضاء لوضع يده على كل الملفات وما أكثرها، ورغم كل هذه المصائب نرى البعض لايزال يفتش عما يسرقه مما تبقى في هذه الدولة».



ورأت الرابطة «الحل يبدأ بالحوار وبانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وبانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة إصلاحية، والبدء بإصلاح العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي وتطبيق الإصلاحات المطلوبة، وإلا فنحن ذاهبون إلى الخراب الكلي وليتحمل الجميع المسؤولية، ولكل من يحاول التهرب من المسؤولية فليستقل أو يترك، لعل الأمور تصلح».



وتساءل المجتمعون عن «تقاعس بعض الوزراء عن القيام بواجباتهم، وعدم وضع خطة واضحة لمعالجة أزمة النازحين التي أصبحت تقض مضاجع اللبنانيين، وعدم قدرة الدولة على وقف التهريب والنزوح عبر الحدود السورية».