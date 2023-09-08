دعاء خطاب

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تم اختيار أول فيلم روائي طويل من إنتاج «OSN» وهو «Yellow Bus» أو «الحافلة الصفراء» للعرض العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 48 في قسم الاستكشاف، وهو من تأليف وإخراج: ويندي بيدنارز، التي ستظهر لأول مرة إلى جانب المنتجة الأردنية نادية عليوات، وبطولة: تانيشثا شاترجي في دور الأم «أناندا»، أميت سيال في دور الأب «جاغان»، كندة علوش في دور مالكة المدرسة «ميرا».



تدور قصة الفيلم حول تلميذة تغفو في الحافلة المدرسية، وتترك في الخلف وتموت في النهاية بسبب الإرهاق الحراري، وتبدأ الحكاية باستيقاظ الأم «أناندا» على يوم مليء بالوعود والأمل، ولم تكن تعلم أنها في المرة القادمة التي ستشاهد فيها ابنتها الصغرى - بعد إرسالها إلى المدرسة- ستكون في المشرحة، فتتحطم حياتها، وتتحدى «أناندا» الجميع وكل شيء بحثا عن الحقيقة حول ما حدث بالفعل لابنتها «أنجو» في ذلك اليوم المشؤوم.



وفي هذا الصدد، كشفت الفنانة كندة علوش عن المقطع الدعائي للفيلم العربي- الهندي، الذي يعد أول مشاركة فنية لها في السينما العالمية، ونشرت عبر حسابها في «إنستغرام» البرومو الذي ضم عدة لقطات، أبرزها ظهورها بالحجاب، حيث ستؤدي شخصية «ميرا» السيدة السورية المقيمة بالخليج، والتي تعمل كمديرة للمدرسة تقع فيها الحادثة التي يرويها الفيلم. وعلقت علوش على الفيديو: «تجربة استثنائية لا تشبه غيرها، رحلة مختلفة وخاصة عشتها مع طاقم فيلم الحافلة الصفراء أعتز بكل لحظة فيها».



ولفتت إلى أن قصة الفيلم إنسانية، لمست قلبها منذ أن قرأت النص، مضيفة: «عمل إنساني وحساس أتمنى أن يلمس قلب كل من يشاهده مثلما لمس قلبي من أولى صفحات النص الذي كتبته وأخرجته المخرجة ويندي بيدنارز».



وتعليقا على هذا الموضوع، قالت كاتبة ومخرجة الفيلم وعضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي ويندي بيدنارز: يمثل «Yellow Bus» خلاصة رحلتي مع الأمومة وتجاربي في منطقة الخليج العربي، ويتناول بعمق بعض القضايا الجوهرية، مثل الفقدان والحب وثقل المآسي التي لا يمكن تجنبها، كما يسلط الضوء على قصة عالمية مؤثرة تتعلق بسعي الأم الدؤوب لتحقيق العدالة والتسامح مع الذات، وذلك في إطار الخلفيات الثقافية المتنوعة التي تحتضنها المنطقة، وأتمنى أن ينجح في كسر الصور النمطية من خلال تسليط الضوء على آلام منسية وقصص غير معروفة، ونتطلع لحضور العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ولمتابعة آراء زملائنا في صناعة الأفلام، لاسيما أن الفيلم يتناول الإنسانية بمفهومها الحقيقي.



من جانبها، قالت الرئيسة بالإنابة لإنتاجات +OSN الأصلية فيونا روبيرتسون: تعتمد +OSN على عاملين في اختيار المحتوى لإنتاجاتها الأصلية، وهما المبدعون الذين يتولون المشروع والقصة التي يقدمونها، ويسلط فيلم «Yellow Bus» الضوء على المواهب الهائلة والقدرات الإبداعية التي يتمتع بها صناع الأفلام في المنطقة، كما يصور ويعالج واقعا مؤلما، ويسرنا أن يستضيف مهرجان تورونتو السينمائي الدولي العرض العالمي الأول للفيلم.



ومن المقرر أن يتم عرض فيلم «Yellow Bus» لأول مرة حصريا على +OSN وOSNtv، بعد عرضه في دور السينما والمهرجانات الدولية للأفلام.