بيع بيانو فريدي ميركوري لقاء 1.742 مليون جنيه إسترليني، ما يقارب 2.18 مليون دولار، خلال مزاد أقيم مساء أول من أمس في دار «سوذبيز» للمزادات في لندن، شهد عمليات بيع لمخطوطات وملابس لنجم الموسيقى البريطاني الراحل. واستند ميركوري، الذي توفي سنة 1991 بسبب الإيدز عن 45 عاما، الى هذا البيانو لتأليف مختلف أعماله تقريبا انطلاقا من أغنية «بوهيميين رابسودي».



وكانت هذه الآلة الموسيقية القطعة الرئيسية ضمن سلسلة عمليات بيع لآلاف القطع التي كانت يملكها مغني فرقة «كوين»، لكن السعر الذي بيعت به مع ما يشمله من رسوم جاء أقل من السعر التقديري لدار المزادات والذي يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين جنيه إسترليني (2.47 إلى 3.75 ملايين دولار).



وأكدت «سوذبيز» أن السعر الذي بيعت به هذه الآلة الموسيقية من نوع «ياماها» هو قياسي لبيانو خاص بمؤلف موسيقي.



وكان ميركوري اشتراه بألف جنيه إسترليني عام 1975.



كذلك، بيعت ضمن المزاد مخطوطة أغنية «بوهيميين رابسودي» مقابل 1.3 مليون جنيه إسترليني (1.72 مليون دولار).