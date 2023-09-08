غادر البلاد متوجها إلى الأردن فريق صيد السمك الكويتي المشكل من قبل لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي للمشاركة في البطولة العربية لصيد الأسماك التي سينظمها الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية في العقبة خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر تحت إشراف الكونفيدرالية العربية لرياضة صيد الأسماك (أرانفيد).



ويرأس الفريق الكويتي مشرف عام لجنة التراث حامد السيار، فيما يضم 8 أعضاء من صيادي السمك (الحداقة) تم تقسيمهم إلى فريقين، الأول فريق التسقيط (الحداق) ويضم فراس الخشتي وأحمد العوضي وسعد الكندري وغانم القلاف، والفريق الثاني فريق الجر (التشخيط) ويضم حامد السيار وصالح الكندري وحسين أشكناني وفهد الكندري.



وأشار السيار إلى أن الكويت تعتبر من الدول العربية والخليجية الأكثر مشاركة في بطولات ومسابقات صيد السمك التي تقام على المستوى العربي، خاصة ان النادي البحري له سجل حافل بالأنشطة والفعاليات المتعلقة بالمسابقات البحرية وأنشطة التراث البحري، وينظم سنويا مسابقة لصيد السمك على المستوى المحلي تعتبر من أقدم المسابقات، والتي بدأها منذ تأسيسه عام 1965 ومازال ينظمها حتى الآن، كما سبق للنادي أن استضاف العديد من المسابقات التي أقيمت على المستوى العربي أبرزها البطولة العربية لصيد السمك بالتسقيط بمشاركة فرق مثلت الأردن ومصر ولبنان والسعودية والإمارات إلى جانب الكويت.