بعدما استعادت منتخبات أميركا الجنوبية بريقها في كأس العالم لكرة القدم الأخيرة في قطر عام 2022، بحصول منتخب الأرجنتين على اللقب، تبدأ المنتخبات اللاتينية حلمها الجديد نحو الاحتفاظ بالبطولة، عندما تنطلق تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.



وتلعب فجر اليوم الجمعة بتوقيت الكويت پاراغواي مع ضيفتها بيرو، وكولومبيا مع ضيفتها فنزويلا، وتستهل الأرجنتين حملة الدفاع عن اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، بمواجهة ضيفتها الإكوادور.



وفجر غد السبت، يحل منتخب أوروغواي ضيفا على تشيلي، بينما يبدأ منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، مشواره في التصفيات بملاقاة ضيفه البوليفي.



وتشارك جميع الدول العشر الأعضاء في كونميبول بالتصفيات، التي تجرى بنظام الدوري من دورين، على أن تصعد المنتخبات الـ 6 الأوائل في جدول الترتيب مباشرة لكأس العالم، الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 فريقا، في حين يلعب المنتخب صاحب المركز السابع بتصفيات أميركا الجنوبية في الملحق المؤهل للمونديال.



ويبحث منتخب الأرجنتين عن تحقيق انطلاقة قوية في التصفيات أمام نظيره الإكوادوري، الذي أبلى هو الآخر بلاء حسنا في مونديال 2022 رغم خروجه من مرحلة المجموعات.



من جانبه، يخوض منتخب البرازيل، بقيادة مديره الفني الموقت فرناندو دينيز، مواجهة سهلة ضد نظيره البوليفي، الذي دائما ما ينافس على الهروب من المراكز المتأخرة في جدول الترتيب.