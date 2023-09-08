الفهد يترأس وفداً يضم وزراء النفط والخارجيةوالمالية والتجارة إلى بكين للترتيب للزيارة المرتقبة



بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الاستعدادات الجارية للزيارة القادمة التي سيقوم بها وفد رسمي برئاسته وعضوية وزراء النفط والخارجية والمالية والتجارة بغية الترتيب للزيارة المرتقبة لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى جمهورية الصين الشعبية في وقت لاحق من هذا الشهر.



جاء ذلك وفق بيان صحافي لرئاسة الأركان العامة للجيش خلال استقبال الشيخ أحمد الفهد في قصر السيف، وبحضور وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز ووزير المالية فهد الجارالله، سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى البلاد تشانغ جيانوي.



وأفاد البيان بأن الحكومتين الكويتية والصينية تعملان على الإعداد والترتيب للزيارة المهمة لسمو نائب الأمير وولي العهد إلى الصين.