عبدالعزيز الفضلي



رفعت المناطق التعليمية أمس تقارير الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع تتعلق بالنواقص وجهوزية المدارس للعام الدراسي الجديد.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن أن الوزير المانع طلب تزويده بالتقارير ليطلع على أهم الاحتياجات التي تعيق العمل، مشيرة إلى أن المناطق قامت بشكل عاجل بإرسال التقارير التي تسلمتها من مديري المدارس إلى مكتب الوزير. وأوضحت أن المانع سيتابع بنفسه ما تم إنجازه ومعالجته من الجهات المعنية في الوزارة، مشيرة إلى انه يعمل جاهدا لتوفير كل ما تحتاجه المدارس قبل بدء دوام الطلبة في العام الدراسي الجديد الذي سيدشنه تلاميذ الصف الأول الابتدائي 17 الجاري.