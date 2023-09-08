تقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بالتهنئة لأسرة وزارة التربية على فوز طلبة الوزارة المشاركين في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية والتي نظمها مركز مناظرات قطر «عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع» في الدوحة بدولة قطر الشقيقة، وحصولهم على المركز الأول على المستوى العالمي حيث كان التنافس بين 40 فريقا.



وأعرب الوزير د.عادل المانع في تصريح صحافي، عن اعتزازه وفخره بأبنائه الطلبة المميزين والمبدعين لفوزهم بالمركز الأول وبتحقيق هذا الفوز الكبير للكويت على المستوى العالمي، مؤكدا أن هذا الفوز المشرف يعكس الإرادة القوية والإصرار الذي يتحلى به طلابنا، وتؤكد على جهودهم الكبيرة في تحقيق الإنجازات لرفع اسم الكويت عاليا في كل المحافل الدولية.



وثمن الوزير في الوقت ذاته جهود المشاركين والعاملين في وزارة التربية على الإعداد والتجهيز للبطولة، كما أعرب عن اعتزازه بالمشرفين والمدربين لدعمهم المستمر للطلبة وتشجعيهم على خوض مثل هذه المسابقات الدولية ليصبحوا قادة متميزين وصناعا لمستقبل الوطن، معربا عن شكره وتقديره للدعم المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة للطلبة المشاركين في البطولة.



وأكد د.المانع حرص وزارة التربية على الرعاية المتكاملة لأهل التميز التربوي من الطلبة الموهوبين والمبدعين، وتقديم الدعم الكامل لهم وتسخير كل الجهود والإمكانات لصقل مواهبهم وإبداعاتهم، لما لهم من إسهام مباشر في تقدم المجتمع وتنميته.



يذكر أن وفد الكويت مثله كل من: جنان الشريف من ثانوية طليطلة، ونور العجيل من ثانوية شريفة العوضي، وعبدالله الجيماز من ثانوية فهد السالم والطالب أحمد الحمود من مدرسة أكاديمية الموهبة والحائزين الجوائز الفردية في البطولة، وذلك تحت إشراف الموجه الفني لمادة اللغة العربية ورئيس نادي مناظرات المدارس المدرب بدر الشطي.



من جانبه، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني: «نبارك لأبنائنا الطلبة في تحقيق الفوز الكبير في دوري مناظرات المدارس التي أقيمت في الدوحة والذي لا يعد غريبا على أبنائنا الطلبة الذين يتميزون في جميع المحافل الدولية»، شاكرا المعلمين والمعلمات الذين قاموا بتدريب ومساعدة أبنائنا الطلبة في الوصول إلى منصات التتويج الدولية.



بدوره، قال الطالب أحمد الحمود: لقد حققنا المركز الأول في بطولة مناظرات المدارس باللغة العربية في النسخة السادسة بمشاركة واسعة على المستوى الدولي، شاكرا وزارة التربية ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على حرصهم واهتمامهم ومساندتهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيا أن يستمر هذا الدعم في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية.