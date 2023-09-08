أعلنت جمعية الهلال الأحمر انطلاق شحنة مساعدات إنسانية تضم 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من الكويت للشعب السوداني عبر ميناء سفاجا المصري المطل على البحر الأحمر. وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر إلى السودان خالد الزيد، في تصريح لـ«كونا»، إن المساعدات جرى شحنها على متن سفينة إمداد مصرية من سفاجا إلى ميناء بورتسودان السوداني برفقة عدد من المتطوعين في الهلال الأحمر الكويتي. وأضاف الزيد ان المساعدات الإنسانية المقدمة تؤكد الدور الذي تضطلع به الكويت في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في أثناء الأزمات والمحن. وأكد الزيد ان الكويت مستمرة في تقديم مساعداتها إلى الأشقاء في السودان تحت شعار «الكويت بجانبكم».