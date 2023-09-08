مبارك الخالدي



تنطلق غدا السبت الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في قطر 2024 والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 6 حتى 12 الجاري بإقامة مباراتين، حيث يلتقي منتخبنا الأولمبي مع منتخب مكاو على ستاد جابر الدولي ويسبق اللقاء مباراة العراق مع منتخب تيمور الشرقية على ستاد نادي الكويت.



ويحمل منتخبنا الأولمبي والعراق في رصيدهما 3 نقاط، إلا أن فارق الأهداف منح الصدارة مؤقتا للمنتخب العراقي، بينما يخلو رصيد مكاو ويتمور الشرقية من النقاط.



ويسعى «الأولمبي» إلى تخطي المحطة الثانية له في المنافسات بفوز مريح من حيث الأداء والنتيجة وزيادة غلته من الأهداف لما لها من أهمية في حسم الموقف النهائي من التأهل.



وكان منتخبنا قد حقق فوزا جيدا في انطلاقته أمام منتخب تيمور الشرقية مساء الأربعاء بأربعة أهداف نظيفة، حيث لم يكن أداؤه مقنعا بالشوط الأول وتحسن قليلا بالشوط الثاني، ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايمليو بيكسي بعناصره ذات النزعة الهجومية لتوسيع خيارات الحلول وصولا الى مبتغاه وكسر التكتل الدفاعي المتوقع لمنتخب مكاو وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف لاسيما ان العراق دك شباك مكاو في اللقاء الأول بـ 13 هدفا.



الشاهين: نحترم خصومنا



وعقب مباراة تيمور الشرقية، قال رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين: «الحمد الله على تجاوز المحطة الأولى في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة ونجاح منتخبنا في تحقيق أول 3 نقاط واعتقد أن منتخبنا لديه الكثير ليقدمه في المباريات القادمة وتحقيق النتائج المستهدفة»، مضيفا: «نحن في مجموعة تضم بطل غرب آسيا والخليج وهو المنتخب العراقي وعلينا احترام خصومنا بشكل كبير ولكن ثقتنا في إمكانات مقاتلي الأولمبي كبيرة والآن انهينا المرحلة الأولى ليبدأ الإعداد بخوض المباراة الثانية أمام مكاو ثم الإعداد لمواجهة العراق الفاصلة».



من جانبه، اعتبر مدرب منتخبنا الأولمبي ايمليو بيكسي أن فوز «الأولمبي» على تيمور الشرقية برباعية نظيفة أمر جيد لاسيما أنها بداية التصفيات، إذ قدم اللاعبون مستوى متميزا اتسم بالروح العالية، مضيفا: «نفكر في كل مباراة وكيفية التعامل معها على حدة ولكل مباراة ظروفها ونحن نوجه تفكيرنا نحو المباراة المقبلة مع مكاو»، لافتا إلى انه لا يعنيه ولا يشغله فوز العراق بنتيجة كبيرة من الأهداف على مكاو، حيث يضع نصبه عينيه تحقيق الفوز في المباريات الثلاث وحصد العلامة الكاملة.



فلاح الأفضل أمام تيمور



إلى ذلك، نال لاعب منتخبنا الأولمبي محسن فلاح غريب الظفيري جائزة أفضل لاعب بعد المباراة نظرا للمستوى العالي الذي قدمه الظهير الواعد.