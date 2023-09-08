يحيى حميدان



وصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات الى درجة عالية من الاستعدادات في تدريباته اليومية في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله تحضيرا لخوض تصفيات كأس آسيا 2024 في تايلند خلال أبريل المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان. ويلعب «أزرق الصالات» في المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية التي تضم منتخبات البحرين وتيمور الشرقية وبروناي خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.



ويتواجد في قائمة المدرب الإيراني سيد محمد ناظم الشريعة 20 لاعبا دون غيابات أو تعديلات على القائمة في الآونة الأخيرة.



ومن المقرر أن يتوجه منتخبنا الوطني إلى قرغيزستان خلال الفترة من 16 إلى 20 الجاري للقاء منتخب البلد ذاته في مباراتين دوليتين وديتين، على أن يعود المنتخب للبلاد بعد ذلك قبل السفر إلى البحرين قبل بداية التصفيات الآسيوية التي تقام بنظام التجمع بـ 3 أيام. وقد واجه مسؤولو منتخبنا الوطني بعض الصعوبات لإقامة معسكر تدريبي خارجي بالبوسنة أو إيران، الأمر الذي قد يكتفي معه المدرب الشريعة بمباراتي قرغيزستان فقط.