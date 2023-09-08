بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العودة الآمنة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان سيف النيادي من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بعد تنفيذه بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مشيدا سموه بهذا الإنجاز العلمي الفريد في مجال استكشاف الفضاء والذي عكس التميز الإماراتي في ميدان البحث العلمي واستكشاف الفضاء، والذي من شأنه أن يخدم البشرية جمعاء ويضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجسد ما وصلت إليه في المجالات العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقي عال عزز مكانتها لدى المجتمع الدولي على جميع الأصعدة، مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز الإماراتي والعربي هو محل اعتزاز وفخر الجميع.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

من جانبه بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العودة الآمنة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان سيف النيادي من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بعد تنفيذه بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

مشيدا سموه بهذا الإنجاز العلمي في مجال استكشاف الفضاء والذي عكس التميز الإماراتي في ميدان البحث العلمي واستكشاف الفضاء والذي من شأنه أن يخدم البشرية جمعاء ويضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

متمنيا لسموهما موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.