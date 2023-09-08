منصور السلطان



ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن 3 سنوات وقضت مجددا ببراءته من حيازة وتعاطي مؤثرات عقلية وقيادة مركبة تحت تأثيرها بعد ضبطه بنقطة تفتيش في المهبولة دون رخصة قيادة. وقد أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه كان يحوز مادتين مؤثرتين عقليا (الأمفيتامين والميثامفيتامين)، وكان ذلك بقصد التعاطي، كما أنه قاد مركبة تحت تأثير المادتين المؤثرتين عقليا. وأمام المحكمة، حضر المحامي زيد الخباز عن المتهم ودفع ببطلان القبض على موكله وتفتيشه لحصول ذلك في غير حالاته، كما دفع ببطلان جميع الأدلة المرتبطة بذلك، مطالبا بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءته.