محمد الجلاهمة



أصيب عاملان وافدان بحروق إثر حريق اندلع مساء أول من أمس في مطعم بمنطقة الفروانية تمت السيطرة عليه، ونقل المصابان بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفروانية. وكان بلاغ ورد مساء أمس الأول إلى غرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق في عمارة بمنطقة الفروانية، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركز الفروانية الى موقع البلاغ، حيث تبين ان الحريق اندلع في مطعم أسفل العمارة وتسبب في إصابة عاملين بحروق، فتم نقلهما بسيارة الإسعاف الى مستشفى الفروانية، فيما باشر رجال الإطفاء إخلاء العمارة ومن ثم محاصرة النيران وإخمادها خلال وقت قياسي.



من جانبه، أكد مصدر إطفائي، أن سرعة وصول رجال الإطفاء الى موقع الحريق ساهمت بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية وعدم امتداد النيران إلى العمارة.