منصور السلطان



يجري رجال المباحث الجنائية البحث والتحري عن شخصين يقودان سيارة يابانية الصنع قاما بعملية سلب بالقوة ضد وافد في ساحة ترابية مقابل محكمة الأسرة في منطقة المهبولة.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن عملية سلب بالقوة قام بها شخصان يقودان سيارة يابانية الصنع تم توثيقها من قبل مواطنة قبل عدة أيام عندما شاهدت العملية تنفذ في ساحة ترابية مقابل محكمة الأسرة في منطقة المهبولة.



وتبين خلال مراجعة فيديو التصوير قيام شخصين أحدهما يقود سيارة والآخر يعتدي على وافد في ساحة ترابية ويسلبه هاتفه النقال ومحفظته. وقد تم تشكيل فرقة لمتابعة قضية السلب وتحديد هوية الجناة وإن كانا قاما بعمليات أخرى.



وأكد المصدر أنه لم يتقدم أحد بشكوى أو قضية فيما يخص عملية السلب، لكن رجال المباحث يعملون على تحديد هوية الجناة عن طريق مواصفات السيارة.



وكانت وزارة الداخلية اعلنت في بيان لها بأن رجال الأمن الجنائي يباشرون عمليات البحث والتحري بعد رصد مقطع فيديو متداول ويتضمن واقعة اعتداء بالضرب في منطقة المهبولة، وتهيب بالجميع من لديه أية معلومات حول الواقعة التقدم الى المخفر او الاتصال على الطوارئ.