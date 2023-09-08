منصور السلطان



بإشراف وتعليمات الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، وبقيادة مدير عام أمن الجهراء العميد صالح عقلة، وبحضور مدير إدارة عمليات أمن الجهراء العميد محمد الإبراهيم، وضمن جهود مديرية امن الجهراء وتطبيقا للخطة الأمنية للانتشار السريع وضبط المخالفين والمطلوبين، شنت دوريات إسناد عمليات مديرية الأمن مساء أمس حملة أمنية في منطقة الجهراء بقيادة مدير إدارة عمليات أمن الجهراء العميد محمد طاهر الإبراهيم أسفرت عن ضبط 11 وافدا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة والعمل بالإضافة إلى ضبط شخص مطلوب على ذمة قضايا.



رجال دوريات إسناد الأمن وبعد رصدهم وافدين مخالفين لقانون الإقامة والعمل في منطقة أسواق الجهراء تم التجهيز لشن حملة أمنية مفاجئة استطاعوا خلالها ضبط 11 وافدا من مختلف الجنسيات الآسيوية والعربية مخالفين لقانون الإقامة والعمل، وضبط شخص مطلوب على ذمة قضايا، وعليه تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.