مبارك التنيب



تقدم وافد آسيوي يعمل في مطعم إلى مخفر ميدان حولي ببلاغ عن تعرضه للضرب والسب على يد شخص لا يعرفه «آسيوي» أيضا خلال تقديم وجبة العشاء له في المطعم الذي يعمل به. وأفاد الآسيوي خلال التحقيق معه، بأن شخصا آسيويا لا يعرفه دخل المطعم الذي يعمل به وطلب وجبة عشاء، وبعد تقديم وجبة العشاء له، وبعد الانتهاء من الأكل توجه إلى الباب للخروج دون أن يدفع قيمة الوجبة، وباعتراض طريقه قام بالاعتداء على عامل المطعم بالضرب ثم لاذ بالفرار. وبعد أقل من 24 ساعة استطاع رجال المباحث ضبط المتهم وعرضه على عامل المطعم بطابور عرض قانوني، حيث تم التعرف عليه، وعليه تم تقديمه إلى المحقق الذي أمر بحبسه على ذمة القضية.