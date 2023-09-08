أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بعمل تحقيق للوقوف على ملابسات واقعة مطار الكويت الدولي، وبيان الأسباب والتداعيات لهذا الإجراء، وذلك للبت فيها بناء على نتائج التحقيق. وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على حفظ كرامة المواطنين والمقيمين، وترفض رفضا باتا الإجراءات التعسفية حيالهم. وأكدت الوزارة أن ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه أحد المواطنين في مطار الكويت الدولي هو من قبل جهة أمنية مختصة بأمن البلاد، والتي من واجباتها بالدرجة الأولى حفظ كرامة الأشخاص، والقيام بأعمال الوظيفة وفق الأطر القانونية والإجرائية السليمة.