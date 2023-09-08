عبدالله قنيص



توفي قائد دراجة نارية يعمل بتوصيل طلبات إثر اصطدامه بسيارة يقودها وافد على جسر المهبولة. وأفاد مصدر أمني، بأن بلاغا ورد ليلة أمس يفيد بوقوع حادث تصادم على جسر المهبولة، وعلى الفور توجه رجال المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن وافدا يقود دراجة نارية يعمل بتوصيل طلبات لأحد المطاعم، وخلال قيادته اصطدمت به سيارة يقودها وافد آخر، مما تسبب في تعرضه لإصابات ونزيف، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العدان، حيث وصل قسم الحوادث متوفى، متأثرا بجروح ونزيف في الرأس، وعليه تم تسجيل قضية وإحالة قائد السيارة إلى المخفر.