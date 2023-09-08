التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية اليابان الصديقة يوشيماسا هاياشي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان الذي ينعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض.



وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الوثيقة التي تربط الكويت واليابان وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات الحيوية والهامة بين الجانبين لاسيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية وبحث أطر جديدة لتعزيز التعاون التجاري وسبل تمكين الشركات والقطاع الخاص في البلدين الصديقين والدفع بمجالات التعاون بينهما.



كما تناول الجانبان مجالات التعاون النفطي المميز بين الكويت واليابان خاصة وأن اليابان ثالث أكبر مستورد للنفط الخام الكويتي ومشتقاته وبحث خيارات توسيع ذلك التعاون وتنمية قطاعاته، كما تمت مناقشة الفرص الواعدة واستكشاف ميادين التعاون الجديدة بين البلدين الصديقين وخاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية المتخصصة والتقنية بالإضافة إلى مجالات الطاقة النظيفة والآليات الحديثة المستخدمة للحفاظ على البيئة والانطلاق بمستويات التعاون الثنائي في هذا الإطار إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية بما يعود بالمنفعة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.