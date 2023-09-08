كشفت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية، نقلا عن مصادر، عن أن مجموعة دول العشرين G20 وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي. وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي، الذي يضم 55 دولة، الوضع نفسه الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية «المنظمة الدولية المدعوة». وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد كتب لقادة دول الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات بالعالم في يونيو الماضي مقترحا بمنح الاتحاد الأفريقي عضوية كاملة ودائمة خلال القمة التي تنعقد غدا في العاصمة الهندية نيودلهي. وتضم مجموعة العشرين في الوقت الراهن 19 دولة والاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال القمة. وعبرت دول مثل ألمانيا والبرازيل وكندا عن دعمها لمنح الاتحاد الأفريقي عضوية مجموعة العشرين. في غضون ذلك، أعلن مودي أن زعماء القمة، سيساعدون ماليا وتقنيا في تطوير قضية تغير المناخ. ووفقا لمودي، فقد تولت الهند زمام الأمور في «الجنوب العالمي»، وسط طموحها لأن تكون جسرا بين البلدان المتقدمة والنامية. وكتب مودي في مقال نشره عدد من وسائل الإعلام الهندية والصحف اليومية الدولية، خصوصا في بريطانيا واليابان، أن «العديد من بلدان الجنوب تمر بمراحل مختلفة من التنمية، ويجب أن يستمر العمل لصالح المناخ بطريقة تكاملية». وقال مودي إن «الطموحات المتعلقة بالعمل المناخي يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات بشأن تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا».