ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أن أسعار الغذاء الدولية تراجعت خلال أغسطس، رغم ارتفاع سعر الأزر إلى أعلى مستوياته في 15 عامًا.

ووصل متوسط مؤشر أسعار الغذاء – الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة عالميًا – إلى 121.4 نقطة في أغسطس، بانخفاض 2.1% عن الشهر السابق.

وتراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 3.1% في أغسطس، بعد ارتفاعه الحاد في يوليو البالغ 12.1%، وانخفضت أسعار زيت دوار الشمس 8%، كما انخفضت أسعار زيت الصويا مع تحسن ظروف محاصيل فول الصويا في الولايات المتحدة.

في حين ارتفع سعر الأرز بنسبة 9.8% مقارنة مع يوليو ليسجل أعلى مستوياته في 15 عامًا، ما يعكس الاضطرابات التجارية عقب الحظر الذي فرضته أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم وهي الهند.

كما ارتفعت أسعار السكر 1.3% مقارنة بشهر يوليو، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن ظاهرة النينيو -وهي ظاهرة مناخية طبيعية ترفع درجة حرارة الكوكب بسبب تغير المناخ- على محاصيل قصب السكر، واستمرار الظروف الجوية الجافة في تايلاند.