كيف يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لمنح شركتك ميزة تنافسية؟ وما هي أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها -الآن- لمساعدتك في تحقيق هذه الأهداف؟

من المؤكد أنه قد خطرت على ذهنك أسئلة من هذا النوع، فلا شك في التأثير الكبير لهذه التكنولوجيا على أعمالنا في السنوات القليلة المقبلة، ولكن الآن، فإنه يمكن استخدام 10 أدوات متاحة للذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح.

1- الدردشة GPT

- هو برنامج الدردشة الآلي الذي أنشأته شركة OpenAI الذي أثار ضجة كبيرة في أواخر العام الماضي 2022

- يحتوي البرنامج على الكثير من الأشياء التي يمكن أن تجذب وتثير إعجاب صاحب العمل.

- يمكن استخدامه لكتابة المدونات، واقتراح طرق أفضل لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وتحليل موقع الويب الخاص بك لتحسين نتائج البحث، والقيام بعمليات حسابية متقدمة، وإنشاء سياسات الموارد البشرية وعدد من الوظائف الأخرى.

- جدير بالذكر أنه من الممكن استخدام تطبيق Dall-E 2 الخاص بـ OpenAI أيضا، يستطيع التطبيق إنشاء صور باستخدام أوامر نصية (مثل "حصان يقف بجانب النهر").

2- مايكروسوفت مساعد الطيار Copilot

- تمتلك مايكروسوفت 49% من OpenAI، كما تتم استضافة ChatGPT بواسطة خوادم مايكروسوفت لذا فإن الكثير من وظائف ChatGPT ستصبح قريبًا جزءًا من تطبيق Copilot الذي يمكن استخدامه بالفعل مع عمليات بحث Bing كما أنه سيكون كذلك جزءًا رئيسيًا من Office في العام المقبل.

- سيستخدم Copilot لتحليل جداول البيانات وإنشاء القوالب وتحديث العروض التقديمية وحتى جعله يحضر اجتماعات Teams نيابةً عنك.

3- جوجل بارد/دويتو Google Bard/Duet

- يعتبر Bard هو رد Google على ChatGPT وDuet وهو التطبيق الذي سيستخدم نموذج اللغة الكبير الأساسي من Bard لتشغيل تطبيقات Googleالتجارية بطريقة مشابهة جدًا لـ Microsoft Copilot.

- ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزات خلال الأشهر الستة المقبلة، ولكن Gmailيستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Bard للمساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والتحقق من القواعد النحوية.

4- تلوين الذكاء الاصطناعي Crayon AI

- تشبه أداة Crayon إلى حد كبير Dall-E، وهو منشئ صور متقدم يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أعمال فنية وصور ورسومات أخرى مباشرة من الأوصاف النصية الخاصة بك.

- تتميز الأداة بالجودة العالية وتنوع الخيارات.

- استخدم هذا للصور الموجودة على موقع الويب الخاص بك أو أي محتوى ترويجي آخر.

5- موقع Heywire.ai

- إذا كان عملك يركز بشكل كبير على المحتوى، فإن Heywire هو منشئ محتوى قوي يستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع المعلومات من الإنترنت وتحويلها تلقائيًا إلى قصص ومقالات ونماذج مدونات أخرى. يستخدم التطبيق بيانات تم التحقق من صحتها صحفيًا في الوقت الفعلي والتي يمكنك نشرها.

- يمكن أن تساعد الأداة في تعزيز مكانتك أنت وشركتك كقائد فكري في مجال عملك. يمكنه أيضًا إنشاء "شخصيات" متعددة لمن تريد أن يُرى وهو يكتب وينشئ منشورات اجتماعية بناءً على المحتوى الذي ينشئه.

6- الثمانون Eightify

- سيشاهد تطبيق الذكاء الاصطناعي هذا الفيديو نيابةً عنك ثم يلخصه في نقاط اهتمام محددة. يوجد الكثير من المحتوى الرائع على الفيديو الذي يمكن أن يساعدنا في إدارة أعمالنا.

- سيحل التطبيق مشكلات مشاهدة الفيديوهات الطويلة، ويسهم في الوقت نفسه بتكوين الكثير من المعلومات عن مجموعة من المواضيع المختلفة.

7- تيمي Temi

- خدمة نسخ قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بعد أن تقوم بتحميل التسجيلات الصوتية والمرئية التي قمت بإنشائها وفي غضون دقائق، يقوم Temiبنسخها إلى كلمات - وهي خالية من العيوب إلى حد كبير، كما أنه يكلف نسخ تسجيل مدته 10 دقائق ببضعة دولارات.

8- الريش Feathery

- إذا احتجت إلى نموذج احترافي جيد لعملك كطلب وظيفة مثلا، أو طلب للأشخاص الذين يزورون موقع الويب الخاص بك.

- إن Feathery ينشئ نماذج ذات مظهر احترافي في دقائق معدودة، ويمكنك حفظ النماذج وتعديلها أثناء إنشائها وتخصيصها لشركتك. ويتم هذا من خلال واجهة اللغة الطبيعية.

9- المقابلة Interview.ai

- هل ترغب في إعداد موظفيك المحتملين لمقابلة عمل؟ أو ربما كنت مستقلاً أو مقاولًا مستقلاً عن بعد ومن المقرر أن يتحدث مع عميل محتمل.

يستخدم موقع Interview.ai الذكاء الاصطناعي لإرشادك خلال المحادثة مسبقًا.

- ستساعدك المقابلات الافتراضية به على صقل مهاراتك في التحدث وستقوم خوارزمياتها بإنشاء أسئلة مقابلة مصممة خصيصًا للوظيفة والصناعة. المنصة تقدم أسئلة مخصصة فنية تعتمد كلها على المعلومات التي تقدمها مسبقًا.

10- مُقطع الفيديوهات Opus Clip

- يستخدم الكثير منا الفيديو في أعمالنا للحملات أو دراسات الحالة أو الشهادات، يتم نشر مقاطع الفيديو على موقعنا الإلكتروني ولكن بالطبع نريد أن نفعل المزيد معها.

- هنا يأتي دور Opus Clip حيث يمكن من خلاله تحميل مقطع فيديو طويل وسيقسمه إلى مقاطع أقصر وأكثر قابلية للفهم، ويمكن بعد ذلك نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو تضمينها في حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

كما حدث في الأيام الأولى لجهاز iPhone، حيث بدأت التطبيقات في الظهور ثم الانتشار، فمن المتوقع أن يحدث نفس الشيء خلال ثورة الذكاء الاصطناعي هذه، لذلك وفي هذه الأثناء، استخدم هذه الأدوات للحصول على نتائج جيدة، وإنتاجية أفضل.