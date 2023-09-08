قدّرت مجموعة العمل "ريبو" (النخب الروسية والوكلاء والأوليغارشيون)، التي تبحث عن الأصول الروسية لتجميدها، القيمة الإجمالية للأصول السيادية الروسية التي جمدها الغرب بنحو 280 مليار دولار.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عقب اجتماع ممثلي "ريبو" أن "القيمة الإجمالية للأصول المجمدة تقدر بنحو 280 مليار دولار، معظمها في دول الاتحاد الأوروبي".

كما ناقش المشاركون في اجتماع "ريبو" "المبادرات الجارية لتعزيز العقوبات" ضد روسيا وإجراءات مكافحة التهرب من القيود، وكذلك "الجهود المبذولة لوقف محاولات روسيا للحصول على تقنيات ذات استخدام مزدوج".

"الريبو" هي مجموعة غربية متعددة الأطراف تم إنشاؤها عام 2022، وهي مسؤولة عن البحث والاستيلاء على الممتلكات المرتبطة بروسيا على أساس العقوبات.

وتضم المجموعة وزراء المالية والعدل في الولايات المتحدة، وممثلين عن أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان، فضلا عن المفوضية الأوروبية.