أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل جاهدة على فرض عقوبات ضد صناعة الألماس الروسي.

وقال ميشيل في مؤتمر صحافي في العاصمة الهندية نيودلهي: "نحن نسعى بجد حسب نتائج اجتماعاتنا السابقة (لفرض العقوبات) ضد صناعة الألماس، أعتقد أنه يجب علينا فعل المزيد في هذا المجال ".

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحاول منع الالتفاف على القيود المفروضة ضد روسيا.

وفي وقت سابق كان الاتحاد الأوروبي قد أكد توسيع حزمة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، مضيفا سبعة أشخاص وخمس مؤسسات روسية إلى القائمة السوداء.