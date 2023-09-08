قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، يوم الخميسن إن مخزونات النفط الخاموالبنزين بالبلاد انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

فقد انخفضت مخزونات الخام 6.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رأس أجرته رويترز لانخفاض 2.1 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل.

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام 20 ألف برميل يوميا.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.2%.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز لهبوط 950 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 700 ألف برميل خلال الأسبوع، وذلك مقابل توقعات لزيادة 240 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 250 ألف برميل يوميا.

