باشرت الولايات المتحدة تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء «احترازي»، على ما ذكر الپنتاغون.

وقالت المتحدثة باسم الپنتاغون سابرينا سينغ إن وزارة الدفاع الأميركية «تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز» الواقعة إلى الشمال من العاصمة النيجرية.

وأضافت «ليس هناك أي تهديد آني لموظفينا أو أعمال عنف على الأرض»، مشددة على أن الخطوة مجرد «إجراء احترازي».

وقالت إن «مجموعة صغيرة» ستبقى في قاعدة نيامي بعد عملية النقل الجارية حاليا.

ولفتت المتحدثة إلى أن «بعض الموظفين والمقاولين غير الأساسيين» غادروا النيجر منذ أسابيع.

وفي 26 يوليو، أطاح الجيش الرئيس محمد بازوم ووضعه وعائلته قيد الإقامة الجبرية في القصر الرئاسي.

وثمة 1100 عسكري أميركي في النيجر حاليا مهمتهم الأساسية قتال الجماعات الجهادية النشطة في هذه المنطقة.

وسبق لباريس أن أقرت بأن ثمة «تبادلات» تجري بين الجيشين النيجري والفرنسي بشأن انسحاب «عناصر عسكريين فرنسيين» من النيجر. لكن سينغ أوضحت أنه «لا توجد صلة» بين تحركات القوات الأميركية و«ما يفعله الجيش الفرنسي في الوقت الحالي».