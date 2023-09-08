

انطلقت الجمعة المرحلة الرئيسية من أول انتخابات تنظمها روسيا في 4 مناطق أوكرانية تخضع لسيطرتها منذ أن ضمتها إليها العام الماضي، ووصفت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون هذه الانتخابات بالزائفة وغير الشرعية.



وأدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات البلدية والمحلية في أكثر من 600 مركز اقتراع في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، وفي 300 مركز آخر داخل روسيا من أجل انتخاب هيئات تشريعية لتلك المناطق.



وشارك في هذه الانتخابات ممثلون عن الأحزاب الروسية الرئيسية المتمثلة في حزب روسيا الموحدة الحاكم، والحزب الشيوعي، والحزب الليبرالي الديموقراطي، وحزب روسيا العادلة، إلى جانب العديد من الأحزاب المحلية.



وتأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف استثنائية بسبب استمرار المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية وبقاء أجزاء من هذه المناطق تحت سيطرة القوات الأوكرانية.



وبحسب قناة «الجزيرة» وصف السكان المحليين هذه الانتخابات بالتاريخية، وقالت إن هناك إقبالا على التصويت، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من الناخبين صوتوا في المرحلة الأولى.



في الأثناء، وصفت الخارجية الأوكرانية الانتخابات التي تنظمها روسيا في المناطق الأوكرانية الأربع الخاضعة لسيطرتها بالزائفة.

ودعت الخارجية الأوكرانية، في بيان، المجتمع الدولي لإدانة الانتخابات الروسية في المقاطعات التي وصفتها بالمحتلة وعدم الاعتراف بنتائجها، مؤكدة أنها باطلة ولا أساس قانونيا لها.



من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تغريدة على موقع «إكس»- إن ما وصفها بالانتخابات الزائفة التي تجريها روسيا في أوكرانيا محاولة مخزية لإضفاء الشرعية على مزاعم السيادة على أراض أوكرانية.