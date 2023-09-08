بيروت - منصور شعبان



بعد ليلة جهنمية مرعبة، شهدها مخيم عين الحلوة، عاش ذعرها أهالي المخيم والجوار الصيداوي، ونجحت الاتصالات التي اجراها مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكذلك الاتصالات التي تابعها الرئيس نبيه بري في تهدئة الوضع بعد منتصف الليل، إلا أن الاشتباكات تجددت في الصباح.



وأدت الاشتباكات المتجددة بين «فتح» من جهة وبين «جند الشام» و«فتح الاسلام» من جهة ثانية، إلى قطع المزيد من الطرق لاسيما قرب جامع الإمام علي في الفيلات عين الحلوة وعلى الاوتوستراد الشرقي قرب جامع الحريري في صيدا.



وطاول الرصاص الطائش بعض أحياء مدينة صيدا خلال الجولة الثانية من الاشتباكات، ما افضى الى إصابة عنصر في الأمن العام برصاصة في رأسه بينما كان داخل مكتبه في السراي الحكومي، نقل الى مستشفى.



وأمام فشل المساعي، داخل المخيم وخارجه، لتثبيت وقف إطلاق النار، أعلن رئيس بلدية صيدا د.حازم خضر بديع، في تصريح، ان «وضع النازحين من مخيم عين الحلوة والتعمير والمناطق المجاورة للمخيم جراء الاشتباكات مأسوي، وأن عشرات العائلات نزحت ليلا إلى مسجد الموصللي وإلى بلدية صيدا التي استضافت وحدها أكثر من 300 شخص من أطفال ونساء وشيوخ ممن نزحوا ليلا وفجرا».



وناشد، خلال تفقده لنازحين في باحة البلدية، المنظمات الاغاثية المحلية والعالمية «مد يد المساعدة، لان الوضع الصحي والاجتماعي للنازحين كارثي ونقدر أن أعدادهم ستزداد».



ودعا «المسؤولين إلى الضغط بجدية لوقف إطلاق نار دائم في عين الحلوة»، واصفا تداعيات الاشتباكات «بالكارثية على المخيم وصيدا ومنطقتها».



وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، أسفر نزاع الطرفين عن سقوط 20 إصابة، وإصابة أعضاء لجنة حطين داخل المخيم أثناء مساعيهم لوقف إطلاق النار، كما سجل سقوط ثلاث قذائف طالت مخيم المية ومية، الفيلات وواحدة سطح مركز الأمن العام الإقليمي في سرايا صيدا، تسببت بأضرار في ألواح الطاقة الشمسية.



هذا الانهيار الأمني، أعقب إمهال «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» 24 ساعة لإخلاء المدارس وتسليم قتلة قائد الأمن الوطني في المخيم، العميد في «فتح» أبو أشرف العمروشي.



ويذكر أن اجتماعا عقد، الخميس، لهيئة العمل المشترك واتفق الجميع على نشر قوة مشتركة لم يتحقق بسبب التوتر.