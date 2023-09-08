القاهرة - ناهد إمام



شهد د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ود.محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، الجلسة النقاشية «التغطية الصحية الشاملة»، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.



وقال د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال كلمته إن التغطية الصحية الشاملة كانت حلما لمصر، وأصبحت حقيقة بفضل الإرادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن «العدالة» من أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين على حد سواء.



ولفت الوزير إلى الاستعداد لبدء تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أهمية الدراسات الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للخدمات المقدمة للمواطنين.



واستعرض د.محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، التصور الذي تم العمل به من عام 2006 إلى 2018 للخروج بتصميم نظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الهدف ليس التغطية الشاملة فقط، ولكن إصلاح صحي شامل.



كما استعرض وزير المالية، أذرع المنظومة لتقديم الخدمات وهي الذراع المالي والعام لتقديم الخدمة، والرقابة، مشيرا إلى أن الرعاية الأولية هدف استراتيجي بالمنظومة، لافتا إلى زيادة الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية على الرعاية الأولية التي بدونها لن تكون هناك قدرة على الاستدامة المالية، موضحا أن اكتمال المنظومة يستهدف تغطية 120 مليون شخص بحلول عام 2032.