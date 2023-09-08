تظاهر أكثر من ألفي شخص الجمعة في محافظة السويداء في جنوب سورية استكمالا لحراك مستمر منذ ثلاثة أسابيع بدأ احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وفق ما أفاد ناشطون.



وأعقبت الاحتجاجات قرار السلطات في منتصف أغسطس رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر.



وانطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، لكن زخمها تواصل في السويداء ذات الغالبية الدرزية، والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.



وأفاد أحد المشاركين في التظاهرة المركزية في مدينة السويداء وكالة فرانس برس بأن نحو ألفي شخص تظاهروا في ساحة الكرامة كما جرت العادة، يضاف إليهم مئات في قرى أخرى.



وعلى وقع الموسيقى، هتف المتظاهرون «نريد حرية، نريد حرية»، حاملين الرايات الملونة التي ترمز إلى الطائفة الدرزية.



وقال ريان معروف من شبكة «السويداء 24» المحلية، والمتواجد خارج سورية، إن متظاهري الجمعة في ساحة الكرامة أتوا من كل أنحاء المحافظة.