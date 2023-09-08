

بيروت - عامر زين الدين



حملت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الى منطقة الجبل (امس) سلسلة من المواقف السياسية والوطنية والروحية للراعي وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، وشكلت في مضمونها تقاطعات تمحورت حول أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل سبل الحوار للوصول إلى التسوية المطلوبة وانعقاد قمة روحية تساهم في تعزيز التلاقي بين المكونات اللبنانية وتكون مصالحة لبنانية على غرار مصالحة الجبل لطي الخلافات.



والمحطة الأهم في الجولة كانت في ضيافة جنبلاط في المختارة ونجله النائب تيمور جنبلاط. وقد توجه وليد جنبلاط الى الراعي بالقول: «صاحب الغبطة اسمح لي ببعض الملاحظات من مراقب بعيد، اولا نثمن غاليا كل الجهود المحلية والعربية التي تقومون بها من اجل حل معضلة الرئاسة، كما نحيي عاليا تأييدكم للحوار بالرغم من العقبات المتعددة.



وأضاف: في أدبياتنا كل الشهداء هم شهداء الوطن بدون تمييز من أي جهة كانت، وفيما نسمعه من نظريات ليس هناك أغبى وأسخف، لكن اخطر ممن ينادون بالفراغ ولا يسهلون موضوع الانتخابات الرئاسية.



وتابع في نسخة أخرى من النظريات حول ما يسمى مواصفات الرئيس وكأن المطلوب ان يتعلم المجلس النيابي دروسا في النحت أو الخياطة فعندما تريد الدول حل الأمور تحلها وتذكروا مجلس الادارة أيام المتصرفية وتذكروا الاستقلال، كما سنه 1985 والطائف وغيرها من المحطات فكفى وضع عراقيل لتعطيل الانتخابات.



ولفت في السياق نفسه الى انه «يأتينا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بالتزامن مع رجل الترسيم عاموس هوكشتاين وكلاهما صرح بتأييدهما لإنجاز الانتخابات الرئاسية، ممتاز كيف فهل يمكن ترسيم حقل بعبدا يا سيد هوكشتاين؟ وهل يمكن تسهيل الانتخابات يا سيد عبداللهيان وتحديد الصندوق السيادي الجديد مع الدول المعنية والقادة المحليين، سؤال مجددا من مراقب بعيد».



وختم جنبلاط «من جديد نثمن جهودكم عاليا ونحن على استعداد لأي مساعدة مهمة الرئاسة صعبة، ولكن ليست مستحيلة».



بدوره، شدد الراعي على أن «هذا اليوم تاريخي وأتينا لكي نحيي مرة أخرى المصالحة التي قمتم بها مع البطريرك صفير وأردتما أن تشمل جميع اللبنانيين»، مؤكدا ألا مصالحة من دون مصارحة. وأضاف: «لبنان أصبح غريبا عن ذاته ولا يمكن أن يستمر في هذه الحالة».



ومن مكتبة بعقلين الوطنية، لفت شيخ العقل أبي المنى إلى «أننا نلتقي وإياكم بحضور زعامة وطنية راعية لهذا الجبل الحبيب ونخبة الوطن في رحاب سجن تحول إلى مكتبة»، متوجها للبطريرك الراعي بالقول: «زيارتكم اليوم خطوة مباركة إذ إنها زيارة تأكيد على نهج المصالحة وتجديد لمسيرة العمل المشترك من أجل نهضة الجبل وتطلعات الوطن في ظل التحديات الكثيرة».



وأضاف: «مصالحة الجبل التاريخية لم تكن ورقة تفاهم موقعة من زعيم وبطريرك وشيخ وشهود بل كانت عهد الحكماء والأبطال الرجال وكانت عهدا من القلب إلى القلب يقول إن الجبل تاريخ والتاريخ لا يمحى بحادثة هنا ومواجهة هناك»، سائلا: «لماذا لا نتحد لتعزيز الأمل بالمستقبل في ظل انهيار الدولة؟ ألا يستوجب الأمر مصالحة من نوع آخر؟».



وفيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، أشار أبي المنى إلى أن الحوار سبيل وليس غاية فلماذا لا ندعو إليه ونشارك به لإحداث خرق في جدار التعطيل؟



بدوره، أشار الراعي إلى أن «الأساس في لبنان هو الوحدة في التنوع فنحن معا نشخص مشكلتنا، ونبحث عن العلاج لما نعانيه وهذا ما نصبو إليه مع شيخ العقل وذوي الإرادة الحسنة، ولن نتراجع عن هذا العمل لأنه واجب وطني علينا»، مضيفا «صحة لبنان من صحة الجبل وهذه مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعا كلمة مصالحة تتطلب أعمالا ومبادرات وعلى عاتقنا مسؤولية مشتركة لنعمل معا من أجل وحدة شعبنا وهذا لن أتراجع عنه».



ومن دارة الشيخ ابي المنى في شانيه قال الراعي: «علينا أن نبني على المصالحة التي قام بها البطريرك صفير ووليد جنبلاط»، داعيا الى «عقد قمة روحية إسلامية مسيحية لمواكبة الواقع الراهن».



ورد ابي المنى: «لقاؤنا رسالة لكل لبنان، ومن خلاله نقول للجميع: لنكن في وطننا موحدين مجتمعين، لنحقق معا لبنان وطن الرسالة فعلا، لا قولا فحسب».



أضاف: لقاؤنا اليوم تأكيد على نهج بدأناه معا بعد أن طوينا صفحة الحرب والتدمير، واستكمال لمسيرة روحية وطنية أردناها معا، وانطلقنا بها يدا بيد لنواجه المستقبل بمزيد من الإيمان بالشراكة والتكامل والمسؤولية الإنسانية.



ومن بلدة الباروك حيث استقبل أهالي البلدة الموكب، شدد الراعي على «ان الولاء للوطن منتقص، ونقول من أمام نصب كاتب النشيد الوطني يجب أن نكون كلنا للوطن، وإيماننا نفسه مع سماحة شيخ العقل».