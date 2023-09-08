عبدالعزيز الفضلي

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع بجولة تفقدية مفاجئة اليوم الجمعة إلى مدارس منطقة الخيران وذلك للاطمئنان على مدى جهوزيتها لاستقبال الطلبة مع بدء الدوام المدرسي منتصف الشهر الجاري،

حيث اطلع الوزير المانع على حالة المباني والمرافق المدرسية، ووجه بضرورة التأكد من اتمام كافة الاعمال المتعلقة بجهوزيتها في الوقت المحدد.

وتأتي الجوله ضمن سلسلة زيارات سيقوم بها الوزير المانع الاسبوع القادم لعدد من المناطق التعليمية استكمالا للاجتماع السابق مع مديري المناطق التعليمية الذي أقيم الاسبوع الماضي لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.