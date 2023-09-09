قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أثار الذعر بين السكان والسياح في مراكش ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال على عمق 18.5 كيلومترات ووقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرقي مدينة مراكش بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش).

وأظهرت بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أبنية تهتز وأشخاصا يهرولون ويتجمعون في الخارج خوفا من سقوط البنايات. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى أنقاضا في الشوارع وتعرض أبنية لأضرار طفيفة.



