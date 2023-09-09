قتل 296 شخصا على الأقل جراء زلزال قوي ضرب المغرب حسب ما أفاد التلفزيون المغربي.

ولقي عشرات الاشخاص مصرعهم في منطقة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، وأربعة في إقليم ورزازات إلى الجنوب، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية في المنطقتين.

وفيما قال مصدر صحفي بحسب "العربية نت" إن 93 قتلوا بينهم 70 في منطقة الحوز، قال مسؤول مغربي إن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوب مراكش

وفي وقت سابق، أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 6.8 درجات هز المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. . وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش المغربية.

كان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال في وقت سابق إن قوة الزلزال 7 درجات وعلى عمق عشرة كيلومترات