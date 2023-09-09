دعت سفارة دولة الكويت لدى المغرب اليوم السبت المواطنين الكويتيين الموجودين في المملكة إلى اخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المغربية عقب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب مدينة مراكش.

كما دعت السفارة في بيان المواطنين الى متابعة القنوات الرسمية والتواصل معها في حال أي طلب أو طارئ على الرقمين التاليين ( 00212611716263) (00212537633550).

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق اليوم مصرع 296 شخصا وإصابة 153 آخرين في حصيلة أولية للزلزال القوي الذي حدد مركزه بإقليم (الحوز) وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر. (